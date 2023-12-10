ВС РФ поразили место сбора командиров групп ВСУ «Катран» и «Омаха»

За сутки было уничтожено до пятиста украинских националистов.

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Вооруженные силы России нанесли удар по месту сбора командного состава двух тактических групп украинских боевиков: «Катран» и «Ольха». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также сообщается, что сутки на пяти направлениях проведения специальной военной операции было уничтожено более 500 украинских националистов. На Херсонском направлении двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении группового удара по местам, где противник производил боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Град». Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов