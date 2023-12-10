Российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской бронетехники
Также были нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 128 районах.
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Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удар по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Также были нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 128 районах проведения специальной военной операции.
Ранее в Харьковской области российская армия уничтожила склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны украинских националистов. Он располагался в районе города Волчанск Харьковской области.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов