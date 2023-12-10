Армия Российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской бронетехники Также были нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 128 районах. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удар по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Также были нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 128 районах проведения специальной военной операции. Ранее в Харьковской области российская армия уничтожила склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны украинских националистов. Он располагался в районе города Волчанск Харьковской области. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика