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Российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской бронетехники

14:07 10.12.2023
Также были нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 128 районах.
Российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской бронетехники
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удар по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также были нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 128 районах проведения специальной военной операции.

Ранее в Харьковской области российская армия уничтожила склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны украинских националистов. Он располагался в районе города Волчанск Харьковской области.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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