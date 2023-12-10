По словам президента, у Украины нет ничего своего.

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Президент России Владимир Путин заявил о полной экономической, политической и идеологической зависимости Украины от Запада.

«У Украины нет собственной базы, идеологии, промышленности и денег, а значит нет будущего», - отметил Путин.

Как сообщил Telegram-канал Павла Зарубина, Путин подчеркнул успешность российской оборонной промышленности и добавли, что у киевского режима нет будущего, «а у нас есть".

Ранее в интервью Павлу Зарубину Путин высказался о нарушении прав русских на Украине, отметив, что там «оборзели совсем».