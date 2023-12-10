Путин сообщил о росте темпов работы оборонной промышленности РФ

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры из передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что ОПК оперативно реагирует на потребности ВС РФ, закрывая дефициты в случае их возникновения. Президент подчеркнул, что оборонная промышленность уже многократно увеличила свои производственные мощности, и лишь продолжает укрепляться.

«Знаю, что еще не всего хватает, но мы работаем все грамотнее и грамотнее. Промышленность набирает обороты, она уже в разы мощнее», - заявил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о полном отсутствии идеологии, промышленности и финансов у Украины. По словам президента России, киевский режим полностью зависит от Запада, а потому у него «нет будущего».