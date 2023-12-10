Телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске с пневмонией

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Телеведущая Лера Кудрявцева заболела пневмонией и отменила свое выступление на шоу «Песня года» в Минске. Актриса рассказала в Instagram* о своей госпитализации.

Кудрявцевой провели компьютерную томографию и подтвердили подозрение на воспаление легких. Какое-то время телеведущая проведет в больнице, хотя чувствует себя лучше. Она разместила в соцсети видео из палаты, где лежит под капельницей и попросила у жителей Минска прощение за отмену концерта.



Напомним, что сейчас наряду с сезонным гриппом курсирует так называемая «пневмония из Китая» - микоплазменная пневмония. Особенность этого заболевания - устойчивость к ряду антибиотиков. Но как ранее заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отечественная система здравоохранения готова к лечению таких пациентов.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали экстремистской и запретили в России.