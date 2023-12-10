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Песков: сопровождавшие борт Путина Су-35С показали миру новую технику ВС РФ

Никита Черненко
12:44 10.12.2023
Песков отметил, что жители Ближнего Востока «знают и любят» российскую технику.
Песков: сопровождавшие борт Путина Су-35С показали миру новую технику ВС РФ
© Фото: Минобороны РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что помимо истребители Су-35С, сопровождавшие борт №1 во время визита Путина на Ближний Восток, стали хорошей демонстрацией российской техники. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры из опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля отмечает, что Су-35С сопровождали с целью предотвращения провокаций, которые могли последовать от нестабильных стран региона, окружающих ОАЭ и Саудовскую Аравию. Поэтому было сделано все «чтобы гарантировать безопасность главы российского государства».

«Но, если абстрагироваться от основной задачи, то можно еще добавить, что демонстрация в деле такой техники, которую знают и любят в этом регионе, - это тоже важная составляющая», - сказал Песков.

Путин на этой неделе совершил рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, он посещал страны в один день. В ходе встреч с главами ближневосточных государств, Путин обсудил мировую повестку, а также развитие двусторонних отношений между странами.

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