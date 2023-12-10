Песков: сопровождавшие борт Путина Су-35С показали миру новую технику ВС РФ

© Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что помимо истребители Су-35С, сопровождавшие борт №1 во время визита Путина на Ближний Восток, стали хорошей демонстрацией российской техники. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры из опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля отмечает, что Су-35С сопровождали с целью предотвращения провокаций, которые могли последовать от нестабильных стран региона, окружающих ОАЭ и Саудовскую Аравию. Поэтому было сделано все «чтобы гарантировать безопасность главы российского государства».

«Но, если абстрагироваться от основной задачи, то можно еще добавить, что демонстрация в деле такой техники, которую знают и любят в этом регионе, - это тоже важная составляющая», - сказал Песков.

Путин на этой неделе совершил рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, он посещал страны в один день. В ходе встреч с главами ближневосточных государств, Путин обсудил мировую повестку, а также развитие двусторонних отношений между странами.