«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады

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Если спикер канадского парламента Энтони Рота не знает про Адольфа Гитлера, то он является идиотом, а если знает и пригласил эсэсовца - то негодяем. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы относимся к Канаде, несмотря ни на что, с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот», - сказал Путин на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, это означает, что тот не учился в школе и не имеет элементарных знаний.

«А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй», - добавил Путин.

Зал встретил высказывание главы государства овациями.

Напомним, спикер палаты общин Энтони Рота во время визита Владимира Зеленского в Оттаву пригласил на заседание парламента 98-летнего ветерана 14-й добровольческой дивизии войск СС, известной как «Галиция», которая была причастна к казням польского и еврейского народов в Польше. Канадские парламентарии встретили нациста овациями, что стало причиной международного скандала.

После этого Рота был вынужден подать в отставку. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, спикер стал «козлом отпущения». Она отметила, что таким образом канадское правительство пытается отвлечь внимание от премьер-министра страны Джастина Трюдо.