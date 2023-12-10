Разведчик «Пегас» рассказал, как провел группу бойцов ВС РФ в тыл противника

Операторы дронов днем и ночью выслеживают технику противника и помогают в продвижении нашим бойцам.

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Значение БпЛА в современном бою постоянно увеличивается. Это направление очень перспективно, появляются новые модели беспилотников и тактические приемы их применения. Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, оказывает содействие продвижению штурмовых подразделений, корректировке огня артиллерии. О тонкостях своей работы рассказал разведчик-оператор с позывным «Пегас».

Разведчик рассказал, что операторы дронов работают с разных расстояний: в зависимости от задач бойцы могут находиться всего в 300-400 метрах от неприятеля.

«В основном работаем с километра-двух, но в серьезных задачах можем подходить ближе. Днем, ночью, в любую погоду, без разницы», - рассказал «Пегас».

В последний свой боевой выход «Пегас» помогал группе бойцов на выходе: «птичка» следила за движением противника, а также помогла нашим бойцам избежать огневого контакта. Так разведчик смог вывести наших военнослужащих во вражеский тыл.

«Следили за перемещениями противника, что, где, куда они двигались. Отводили группу в сторону, если они шли на контакт, чтобы скрытно пройти в тыл», - поделился «Пегас».

Оператор рассказывает: дроны следят за противником постоянно. Выслеживаются не только передвижения войск на передовой, но и скрытые наблюдательные пункты, а также работающие с дальних дистанций САУ и танки.

«Когда необходимо непрерывное наблюдение – работаем до окончания заряда батареи квадрокоптера. То есть одна «птичка» заканчивает работу, вторая поднимается в воздух», - уточнил «Пегас».

Своим опытом поделился Начальник штаба танкового батальной 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой России Руслан Курбанов. Танкист рассказал, как участвовал в захвате аэропорта Гостомель и о том, как на его танк стали охотится после получения награды Героя.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.