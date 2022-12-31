В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Барбадос может взыскать компенсацию с Камбербэтча из-за предков-рабовладельцев

Анна Касаткина
20:45 31.12.2022
Усилия по взысканию ущерба от действий предков актера находятся «на самых ранних стадиях».
Барбадос может взыскать компенсацию с Камбербэтча из-за предков-рабовладельцев
© Фото: Loredana Sangiuliano Keystone Press Agency GlobalLookPress
Читайте нас на:

Власти Барбадоса хотят взыскать компенсацию с потомков рабовладельцев, в число которых входит актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом сообщает Insider.

Издание пишет, что предок Камбербэтча в седьмом поколении в 1728 году купил сахарную плантацию, на которой трудилось 250 рабов. Семья актера владела ей вплоть до 1833-го года, когда отменили рабство, а затем получила компенсацию от британского правительства в размере 600 фунтов, что эквивалентно примерно $1 млн в наши дни.

Отмечается, что усилия по взысканию ущерба от действий предков Камбербэтча находятся «на самых ранних стадиях».

По данным Sky News, инициаторы кампании по взысканию также призывают вернуть в собственность острова землю, на которой раньше трудились рабы, члена парламента от тори Ричарда Дракса, получившего ее в наследство. С перспективой предъявления иска, по данным телеканала. может столкнуться даже королевская семья.

Ранее правительство Нидерландов принесло официальные извинения за эпоху рабства. Власти также выделили средства фонду, который занимается реализацией проектов в сфере повышения осведомленности о прошлом, связанном с рабством, и на проект создания музея, посвященного рабству.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:39 Армия
Видео
Новый год встретят уже дома: кадры возвращения освобожденных из плена российских военнослужащих
16:19 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о возвращении 82 бойцов ВС РФ из украинского плена
16:07 Армия
Видео
Путин наградил Суровикина Орденом Святого Георгия 3-й степени
15:55 В стране и мире
В нескольких областях Украины и Киеве прогремели взрывы
15:19 В стране и мире
В Кремле сообщили, что Путин записал новогоднее обращение прямо из штаба ЮВО
Популярное
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.