Барбадос может взыскать компенсацию с Камбербэтча из-за предков-рабовладельцев

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Власти Барбадоса хотят взыскать компенсацию с потомков рабовладельцев, в число которых входит актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом сообщает Insider.

Издание пишет, что предок Камбербэтча в седьмом поколении в 1728 году купил сахарную плантацию, на которой трудилось 250 рабов. Семья актера владела ей вплоть до 1833-го года, когда отменили рабство, а затем получила компенсацию от британского правительства в размере 600 фунтов, что эквивалентно примерно $1 млн в наши дни.

Отмечается, что усилия по взысканию ущерба от действий предков Камбербэтча находятся «на самых ранних стадиях».

По данным Sky News, инициаторы кампании по взысканию также призывают вернуть в собственность острова землю, на которой раньше трудились рабы, члена парламента от тори Ричарда Дракса, получившего ее в наследство. С перспективой предъявления иска, по данным телеканала. может столкнуться даже королевская семья.

Ранее правительство Нидерландов принесло официальные извинения за эпоху рабства. Власти также выделили средства фонду, который занимается реализацией проектов в сфере повышения осведомленности о прошлом, связанном с рабством, и на проект создания музея, посвященного рабству.