В Израиле заявили об уничтожении не менее семи тысяч радикалов в Газе

В Совете национальной безопасности Израиля уточнили, что эта цифра может быть и гораздо больше, поскольку никто не знает, что находится под завалами разрушенных зданий.

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В Совете национальной безопасности Израиля заявили, что в секторе Газа за время конфликта было уничтожено по меньшей мере семь тысяч палестинских радикалов. При этом глава совета Цахи Ханегби, сообщивший об этом 12-му телеканалу, назвал это «минимальной оценкой».

«Может быть и больше, потому что мы не знаем всего, что находится под завалами разрушенных зданий, в туннелях и так далее», - цитирует его ТАСС.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о гибели двух солдат бронетанковой бригады в боях с ХАМАС. Ими оказались 32-летний сержант, а также 25-летний сержант первого класса. Погибшие служили в 188-й бронетанковой бригаде израильских вооруженных сил.