Погибшую из-за стрельбы в брянской гимназии школьницу похоронили

Тринадцатилетняя девочка готовилась отпраздновать день рождения и планировала пригласить одноклассницу, которая принесла в школу оружие.

© Фото: Андрей Мазунин РИА Новости

В Брянске простились с погибшей во время стрельбы в гимназии школьницей. Она училась в одном классе с девочкой, которая принесла в школу ружье.

Как пишут «Брянские новости», на прощание с ней пришли десятки людей: знакомые, друзья, соседи и просто неравнодушные граждане. Также во дворе многоэтажки, где проходило прощание, находился наряд полиции, который следил за порядком.

Мать погибшей школьницы рассказала Telegram-каналу Shot, что ее дочь дружила с девочкой, которая пришла в гимназию с оружием. Более того, она собиралась пригласить подругу на свой день рождения - 27 декабря ей могло бы исполниться 14 лет.

Ранее сообщалось, что семья погибшей из-за стрельбы в брянской гимназии девочки получит миллион рублей, а семьи детей, получивших тяжелые ранения - по 500 тысяч рублей. Также 300 тысяч рублей получат близкие тех школьников, которые получили ранения легкой степени.