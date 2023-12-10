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Погибшую из-за стрельбы в брянской гимназии школьницу похоронили

Анастасия Бобылева
00:01 10.12.2023
Тринадцатилетняя девочка готовилась отпраздновать день рождения и планировала пригласить одноклассницу, которая принесла в школу оружие.
Погибшую из-за стрельбы в брянской гимназии школьницу похоронили
© Фото: Андрей Мазунин РИА Новости
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В Брянске простились с погибшей во время стрельбы в гимназии школьницей. Она училась в одном классе с девочкой, которая принесла в школу ружье.

Как пишут «Брянские новости», на прощание с ней пришли десятки людей: знакомые, друзья, соседи и просто неравнодушные граждане. Также во дворе многоэтажки, где проходило прощание, находился наряд полиции, который следил за порядком.

Мать погибшей школьницы рассказала Telegram-каналу Shot, что ее дочь дружила с девочкой, которая пришла в гимназию с оружием. Более того, она собиралась пригласить подругу на свой день рождения - 27 декабря ей могло бы исполниться 14 лет.

Ранее сообщалось, что семья погибшей из-за стрельбы в брянской гимназии девочки получит миллион рублей, а семьи детей, получивших тяжелые ранения - по 500 тысяч рублей. Также 300 тысяч рублей получат близкие тех школьников, которые получили ранения легкой степени.

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