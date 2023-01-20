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В Приморье локализован пожар на складе с алкоголем

Елизавета Потейчук
09:48 20.01.2023
Погибших и пострадавших нет.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В городе Артем в Приморском крае произошел пожар на складе с алкогольной продукцией. В региональном МЧС сообщили, что на момент прибытия спасателей крыша постройки горела на площади 1 000 квадратных метров. Пострадавших и погибших не зафиксировано.

«По оперативным данным, сегодня в 14.38 (по местному времени. - Прим. ред.) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада алкогольной продукции на улице Уткинская в г. Артем. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы», - говорится в сообщении МЧС по Приморскому краю.

Кроме того, позднее в ведомстве сообщили, что возгорание удалось локализовать на площади 1 000 «квадратов».

Ранее пожар площадью 1 500 «квадратов» охватил рынок в городском округе Кинель Самарской области. Для тушения огня было привлечено 97 человек и 35 единиц техники.

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