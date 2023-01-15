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Пожар площадью 1500 «квадратов» охватил рынок в Самарской области

Семен Лавров
06:41 15.01.2023
По предварительным данным, пострадавших нет
© Видео: uslyshano.kinel, VK © Фото: uslyshano.kinel, VK
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Пожар площадью 1500 «квадратов» охватил рынок в городском округе Кинель Самарской области. Об этом сообщает МЧС.

В ведомстве также рассказали о задействованном личном составе и технике.

«Привлекаются 97 человек и 35 ед. техники. Задействуется два пожарных поезда», - говорится в публикации в Telegram.

Сообщение о пожаре поступило в 02:33. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно о возгорании на улице Бориса Пастернака в Новой Москве. Из-за розлива дизельного топлива с ближайшей стройки загорелось несколько машин. В сети появились сообщения о взрывах в районе места происшествия, а также о попадании горючего в канализации.

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