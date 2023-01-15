Пожар площадью 1500 «квадратов» охватил рынок в Самарской области

По предварительным данным, пострадавших нет

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Пожар площадью 1500 «квадратов» охватил рынок в городском округе Кинель Самарской области. Об этом сообщает МЧС.

В ведомстве также рассказали о задействованном личном составе и технике.

«Привлекаются 97 человек и 35 ед. техники. Задействуется два пожарных поезда», - говорится в публикации в Telegram.

Сообщение о пожаре поступило в 02:33. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно о возгорании на улице Бориса Пастернака в Новой Москве. Из-за розлива дизельного топлива с ближайшей стройки загорелось несколько машин. В сети появились сообщения о взрывах в районе места происшествия, а также о попадании горючего в канализации.