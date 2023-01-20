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Курсанты и офицеры ТВВИКУ отработали боевую и специальную подготовку в канун Дня инженерных войск

09:24 20.01.2023
Кроме того, курсанты и офицеры ТВВИКУ продемонстрировали отлаженные навыки и умелые действия на инженерной технике.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ) состоялись занятия по боевой и специальной подготовке курсантов и офицеров в канун Дня инженерных войск. Участие в тренировочных мероприятиях приняли свыше 350 военнослужащих.

Плановые занятия включили в свой спектр широкий диапазон специализированных задач назначения инженерных войск. Помимо общевойсковой, тактико-специальной подготовки, отработки элементов антитеррора, штурма зданий, тактической медицины и вождения боевых машин, личный состав отработал установку и обезвреживание противопехотных и противотанковых мин, работу с миноискателями, действия минно-разыскных расчетов с собаками, изготовление и подрыв зажигательных трубок, огневой и электрический способы взрывания, подрыв сосредоточенных зарядов, а также другие элементы и навыки взрывного дела.

Вместе с тем курсанты и офицеры ТВВИКУ показали отлаженные навыки и умелые действия на инженерной технике. Военнослужащие инженерных войск выполнили нормативы по возведению фортификационных сооружений, маскировке военной техники и позиций, инженерных заграждений, развертыванию мобильных электро- и водопроводных станций, станций связи, работе на лесопильном комплексе.

В ноябре курсанты НВВКУ провели занятие по тактико-специальной подготовке в честь Дня военного разведчика.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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