Курсанты НВВКУ провели занятие по тактико-специальной подготовке в честь Дня военного разведчика

Курсанты отработали разведывательные действия на пути движения «противника» при помощи БПЛА, организовали засаду и произвели подрыв техники на дороге.

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Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) провели тактико-специальное занятие по оборудованию засады с захватом секретных документов условного противника и уничтожением автомобильной техники. Учения были проведены в преддверии празднования Дня военного разведчика.

Курсанты отработали разведывательные действия на пути движения «врага» при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организовали засаду и произвели подрыв на дороге, тем самым выведя из строя транспортные средства. В результате слаженных действий бойцов живая сила «неприятеля» была уничтожена огнем из стрелкового оружия. Затем разведчики произвели захват объекта и обеспечили отход всей группы, установив растяжки на маршруте преследования.

Кроме того, перед курсантами стояли задачи по эвакуации раненых военнослужащих и оказанию первой помощи, применив навыки тактической медицины.

Ранее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, который традиционно отмечается в России 5 ноября. Он отметил, что история отечественной военной разведки создавалась героическим трудом многих поколений истинных профессионалов своего дела, беззаветно преданных России.