Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Российский военнослужащий показал «Звезде» своего пса по кличке Ричард, которого он взял с собой в зону специальной военной операции на Украине. Мужчина подобрал метиса лайки с волком еще щенком. В итоге боец вырастил Ричарда надежным помощником, который всегда находится рядом в трудной ситуации.
«Друг, товарищ. Мой пес из дома. Забрал сюда, чтобы вместе быть. Все время со мной везде», - рассказывает военнослужащий.
Также корреспондент «Звезды» показала обстановку на левом берегу Днепровского лимана в районе Кинбурнской косы. К воде подходить опасно, так как в любой момент могут застать снайперы. Также с противоположного берега, где находятся позиции противника, зачастую прилетают снаряды калибром более 150 мм.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.