Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО

Военнослужащий подобрал метиса лайки и волка еще щенком, и с того момента его помощник всегда находится рядом с ним.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский военнослужащий показал «Звезде» своего пса по кличке Ричард, которого он взял с собой в зону специальной военной операции на Украине. Мужчина подобрал метиса лайки с волком еще щенком. В итоге боец вырастил Ричарда надежным помощником, который всегда находится рядом в трудной ситуации.

«Друг, товарищ. Мой пес из дома. Забрал сюда, чтобы вместе быть. Все время со мной везде», - рассказывает военнослужащий.

Также корреспондент «Звезды» показала обстановку на левом берегу Днепровского лимана в районе Кинбурнской косы. К воде подходить опасно, так как в любой момент могут застать снайперы. Также с противоположного берега, где находятся позиции противника, зачастую прилетают снаряды калибром более 150 мм.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.