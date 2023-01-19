В ЛНР вернулась группа освобожденных из украинского плена бойцов

Бойцы встретились со своими родными и близкими, затем их осмотрели медики.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

В Луганскую Народную Республику из украинского плена вернулись 30 наших военнослужащих. Бойцов освободили в рамках обмена с Киевом. Многие из них не видели семьи с первых недель спецоперации.

«Даже нет слов от этой радости, безумная радость. Спасибо всем, кто прилагал усилия для этого возвращения. Большое-большое, огромное всем спасибо», - сказал один из бойцов.

Сразу после обмена освобожденных осмотрели медики - некоторым назначили лечение и операции. Но сначала бойцы встретились со своими родными. Эмоций никто не сдерживал.

«Прям не верится, что попали домой. Родных не видел с 23 февраля. Тем более 6-го числа в плен попали, вообще никого. Давали позвонить, один раз в месяц получалось», - признался еще один освобожденный.

Ранее Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации. Экипажи штурмовой авиации нанесли удары по военным объектам и технике неприятеля.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов