Трамп и его адвокат оштрафованы судом на $1 млн за «несерьзный» иск против Клинтон

© Фото: Yin Bogu, Xinhua, Globallookpress

Бывшему президенту США Дональду Трампу присудили оплатить штраф в размере одного миллиона долларов. Причиной является якобы его несерьзный иск против кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. В данном иске Трамп обвинял Клинтон в попытке сфальсифицировать результаты президентских выборов.

Также указано, что штраф наложен и на адвоката Трампа - Алину Хаббу. Постановление вынес судья в окружном суде США по Южному округу Джон Миддлбрукс. Его слова приводит телеканал CNBC.

«Мы столкнулись с иском, который никогда не должен был быть подан, который был совершенно необоснованным, как с фактической, так и с юридической точки зрения, и который был подан недобросовестно с ненадлежащей целью», - сообщает канал.

В своем иске Трамп требовал возместить ему 70 миллионов долларов со стороны Клинтон и еще 30 ответчиков из ее штаба. Они обвинялись в сговоре, преследующим цель «сплести ложный нарратив» и выиграть выборы президента 2016 года.

Судья постановил экс-президента США и его адвоката оплатить компенсацию в размере 938 тысячи долларов для покрытия гонораров и расходов ответчиков, так как они «несут солидарную ответственность».

Ранее Дональд Трамп рассказал, что ему «предлагали миллион за ложь обо мне». Таким образом он осветил тему коррупции в Минюсте США. Вместе с тем он обвинил ведомство в попытках скрыть компромат на Хантера Байдена - сына нынешнего главы США.