Reuters: глава Пентагона надавит на нового главу Минобороны ФРГ в вопросе передачи танков Киеву

При этом ряд чиновников США все еще надеются, что им удастся убедить Берлин разрешить поставку сторонних танков.

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Министр обороны США Ллойд Остин будет пытаться повлиять на нового главу оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса, чтобы тот разрешил поставку Украине немецких танков. Сообщается, что ряд американских чиновников все еще надеются, что у них получится убедить ФРГ разрешить передачу Киеву сторонних танков.

«Министр будет давить на немцев в этом вопросе», - пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Ранее глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что поставка Киеву немецких танков Leopard возможна только в начале 2024 года в связи с тем, что для подготовки танков к выполнению боевых задач их необходимо не только перекрасить, но и переоборудовать.