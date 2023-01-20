ВФУ нанесли удары по Гольмовскому в ДНР 14 снарядами

Удары по поселку наносились рано утром: в 04:50 и 07:00 из населенного пункта Дзержинск.

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Украинские националисты подвергли обстрелу населенный пункт Гольмовский в Донецкой республике. По поселку городского типа было выпущено 14 снарядов: шесть снарядов калибром 155 миллиметров и позднее восемь 152-миллиметровых снарядов.

Обстрелы производились из населенного пункта Дзержинск. Информацию сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:50 - н.п. Дзержинск - н.п. Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. 07:00 - н.п. Дзержинск - н.п. Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметров», - приводится информация в Telegram-канале ведомства.

Ранее два человека погибли в результате обстрела Волновахи украинскими националистами. Жертвами обстрела со стороны украинских боевиков стали мужчина 1975 года рождения и женщина 1976 года рождения.