Посольство РФ обличило США в пренебрежении юридических норм и «незыблемых американских ценностей»
Российское посольство в Соединенных Штатах осудило намерение властей США в скором времени передать Украине конфискованные у предпринимателей РФ средства.
Посольство уличило американские власти в пренебрежении как базовых юридических норм, так и своих собственных, «ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей».
Дипломаты РФ отметили, что для удовлетворения «собственных узкоконъюнктурных интересов» и ради борьбы с так называемой российской угрозой и поддержки киевских властей «Белый дом не гнушается склонять фемиду».
«Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства. Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции», - сообщило посольство РФ в Telegram-канале.
Немногим ранее глава диппредства РФ в США посол Анатолий Антонов американцы и их союзники развязали «тотальную гибридную войну против России на нашей же территории».
Высокопоставленный дипломат подчеркнул: США наживаются на странах-участниках НАТО, заставляя их «финансировать ренессанс американского ВПК».