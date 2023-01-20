Посольство РФ обличило США в пренебрежении юридических норм и «незыблемых американских ценностей»

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Российское посольство в Соединенных Штатах осудило намерение властей США в скором времени передать Украине конфискованные у предпринимателей РФ средства.

Посольство уличило американские власти в пренебрежении как базовых юридических норм, так и своих собственных, «ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей».

Дипломаты РФ отметили, что для удовлетворения «собственных узкоконъюнктурных интересов» и ради борьбы с так называемой российской угрозой и поддержки киевских властей «Белый дом не гнушается склонять фемиду».

«Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства. Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции», - сообщило посольство РФ в Telegram-канале.

Немногим ранее глава диппредства РФ в США посол Анатолий Антонов американцы и их союзники развязали «тотальную гибридную войну против России на нашей же территории».

Высокопоставленный дипломат подчеркнул: США наживаются на странах-участниках НАТО, заставляя их «финансировать ренессанс американского ВПК».