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Антонов заявил о развязывании Западом гибридной войны на территории РФ

Вероника Волосунова
06:01 20.01.2023
Он также отметил, что США наживаются на партнерах по НАТО. Таких денег оборонная отрасль США не получала даже в годы холодной войны.
Антонов заявил о развязывании Западом гибридной войны на территории РФ
© Фото: Сергей Гунеев РИА Новости
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Соединенные штаты и страны Запада организовали тотальную гибридную войну против России на ее же территории. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории», - сообщил посол.

По словам Антонова, вместе с этим Соединенные штаты наживаются на странах-участниках НАТО, заставляя их «финансировать ренессанс американского ВПК».

 «Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны», - отметил дипломат.

При этом Россия уже предупреждала Американское правительство, что такой курс ведет ситуацию в мире к катастрофическому сценарию.

Антонов также опровергнул заявления об угрозах России использованием ядерного оружия, охарактеризовав их как «пустопорожние и безответственные».

«Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом», - резюмировал посол.

США вместе со своими партнерами по НАТО регулярно поддерживают Украинских националистов, отправляя им новое оружие, включая танки и артиллерию, в очередных пакетах помощи. В свою очередь Москва много раз заявляла, что такие действия способствуют не решению конфликта, а его эскалации. Кроме того, все оружие, отправленное Западом Украине расценивается Российской армией как цель для уничтожения.

Ранее официальные лица США сообщили CNN, что в Пентагоне не смогли уговорить министра обороны Германии на передачу танков Киеву. Партнеры по НАТО не могут направить Украине немецкие танки «Леопард» без согласия правительства Германии. 

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