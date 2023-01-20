Антонов заявил о развязывании Западом гибридной войны на территории РФ
Соединенные штаты и страны Запада организовали тотальную гибридную войну против России на ее же территории. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории», - сообщил посол.
По словам Антонова, вместе с этим Соединенные штаты наживаются на странах-участниках НАТО, заставляя их «финансировать ренессанс американского ВПК».
«Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны», - отметил дипломат.
При этом Россия уже предупреждала Американское правительство, что такой курс ведет ситуацию в мире к катастрофическому сценарию.
Антонов также опровергнул заявления об угрозах России использованием ядерного оружия, охарактеризовав их как «пустопорожние и безответственные».
«Никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом», - резюмировал посол.
США вместе со своими партнерами по НАТО регулярно поддерживают Украинских националистов, отправляя им новое оружие, включая танки и артиллерию, в очередных пакетах помощи. В свою очередь Москва много раз заявляла, что такие действия способствуют не решению конфликта, а его эскалации. Кроме того, все оружие, отправленное Западом Украине расценивается Российской армией как цель для уничтожения.
Ранее официальные лица США сообщили CNN, что в Пентагоне не смогли уговорить министра обороны Германии на передачу танков Киеву. Партнеры по НАТО не могут направить Украине немецкие танки «Леопард» без согласия правительства Германии.