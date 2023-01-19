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Агрессия Запада и подарок Лаврову: как прошли переговоры главы МИД в Минске

Россина Бодрова
Вероника Волосунова
22:02 19.01.2023
В Минске прошло совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии.Одной из центральных тем стало обсуждение недружественных шагов НАТО и ЕС.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с Александром Лукашенко и заседание коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии. Обсуждали недружественные шаги НАТО и ЕС и подводили итоги Московско-Минского сотрудничества, об итогах встреч рассказала Россина Бодрова.

На встрече с президентом Белоруссии Александров Лукашенко в дворце независимости глава российского МИД отметил, что в прошлом году президенты России и Белоруссии встречались 10 раз, помимо телефонных звонков. Одно из центральных мест в рабочей повестке заняла ситуация, которая сложилась для Союзного государства из-за агрессивной политики западных стран.

«Что касается СВО, мы предпринимаем вместе с нашими белорусскими союзникмаи все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений - как вы сказали - ваших западных соседей (...) полностью согласен что те договоренности котореы два президента достигают они весьма и весьма своевременны с точки зрения люого развития событий», - заявил Лавров.

Затем Сергей Лавров в узком кругу встретился с коллегой С. Аллейником и автором выставки, посвященной 210-летию отечественной войны 1812 года, белорусским историком Владимиром Лиходедовым. И для Москвы, и для Минска сейчас в приоритете бережно хранить историю двух народов. На выставке главу российского МИДа ждал подарок - двухтомник, посвященный 1812 г. Первый том посвящен войне, хронология на почтовых открытках запечатлела баталии войны, второй - это памятники, которые были созданы до революции.

Об итогах совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии обе стороны рассказали уже в ходе совместной пресс-конференции.

По словам Лаврова, Запад ставит «свои неуемные политические амбиции, попытку реализации чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов».

«Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели», - добавил глава российского МИДа.

Лавров отметил, что первые признаки отрезвления у отдельных европейских политиков уже заметны и связаны они прежде всего с потребительским отношением к Европе со стороны США.

«Европа, по-моему, начинает понимать, по крайней мере, ответственные политики в ряде европейских стран, что их используют, по большому счету, что их ввергают в деиндустриализацию, их сознательно ослабляют, чтобы они даже не думали, чтобы пытаться стать самостоятельным игроком. Чтобы говорить о стратегической автономии.Это печально. Я уверен, что это когда-то пройдет и к власти придут политики, которые будут отталкиваться от интересов своих народов», - заключил Лавров.

В отличие от отношений Москвы и Минска - вопреки западным санкциям экономика двух стран на подъеме. Стремительно растет межгосударственный товарооборот, причем по словам Лаврова его уже пора бы перестать считать в долларах. На 70% реализованы 28 союзных программ. Одновременно готовится план действий по укреплению союзного государства, в рамках предстоящей трехлетки.

Представители России и Белоруссии также подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Подписи поставили министры иностранных дел двух стран - Сергей Лавров и Сергей Алейник. 

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