В стране и мире Не можешь сформулировать предложение: читатели Daily Mail раскритиковали Байдена за его здоровье Марина Крижановская Байден задал вопрос журналисту, спросившему его, когда президент завершит медицинское освидетельствование. © Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Читатели британской газеты The Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена, спросившего у журналиста, действительно ли тот думает, что Байдену необходимо медицинское освидетельствование. «Вы считаете, что мне это нужно?», - спросил глава США журналиста, задавшего ему вопрос, когда Байден завершит ежегодный медосмотр. Тогда президент добавил, что часть его уже выполнена, и что он планирует завершить медицинский осмотр до конца года. Пользователи раскритиковали Байдена. Одна из них - girl in the usa - написала, что тот «нуждается не только в медосмотре, но это должно транслироваться по телевидению». «С тех пор, как ты не можешь сформулировать предложение, м-м-м, ДА!», - оставил комментарий пользователь из США mesanson. Комментатор с ником Henry написал, что «Джо абсолютно необходимо психологическое освидетельствование, как того требовали, когда президентом был Дональд Трамп». Данная публикация собрала 238 комментариев. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подшутила над Байденом, перепутавшим Колумбию и Камбоджу. Тогда Байден поблагодарил Колумбию за саммит АСЕАН в Камбодже. Захаровой стало интересно мышление Байдена и считает ли он, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо. Экспертное мнение и аналитика