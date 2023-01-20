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Военнослужащие в зоне СВО соорудили купель в степях и встретили Крещение

Виктория Косогляденко
Вероника Волосунова
02:40 20.01.2023
Благодаря своей инженерной мысли, военные соорудили купель, поставили рядом машину-баню и провели Крещенские купания в южных степях.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Плюсовые температуры на улице и отсутствие водоемов по близости не помещали военнослужащим инженерных войск в зоне СВО принять участие в очень важном обряде для верующих - Крещенских купаниях.

Чтобы совершить его, пришлось сделать невозможное - обустроить купель там, где поблизости - ни одного водоема. У инженерных подразделений свой аналог проруби. Она мобильная, ее можно поставить где угодно. Согреться после омовения военнослужащие могли в бане-машине и за кружкой горячего чая.

«Вера помогает служить. Поддержка чувствуется всегда. Если веруешь в него, то и силы приходят как-то сами. Погода, конечно, не такая морозная, как в крещенские морозы, но все равно соблюдаем и чтим традиции так, как это было и на Руси. Мы же все христиане. Всех с праздником!» - поделился старший сапер в инженерных соединениях.

Прибывали военнослужащие небольшими группами по несколько человек, чтобы в одном месте не собиралось много людей. Есть риск провокаций со стороны украинских националистов, которые могут бить по скоплениям людей. В связи с чем соблюдаются меры предосторожности.

Российские военнослужащие в Сирии тоже приняли участие в праздновании Крещения несмотря на то, что в стране сейчас сезон дождей, температура не опускается ниже нуля. Ведь Крещенское омовение закаляет тело и дух. 

Крещенские купания прошли и у Главного храма Вооруженных сил РФ. Чтобы избежать очередей, для омовения подготовили 14 купелей. Искупаться и набрать освященную воду можно было до конца 19 января. 

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