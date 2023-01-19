Армия Российские военнослужащие в Сирии приняли участие в праздновании Крещения Вероника Волосунова При этом в Сирии сейчас сезон дождей, температура не опускается ниже нуля. Но это не помещало верующим военнослужащим встретить праздник. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Для верующих российских военнослужащих в Сирии на авиационной базе Хмеймим организовали крещенские купания в храме Святого Пророка Божьего Ильи, покровителя ВКС и ВДВ. Специально для этого перед храмом поставили огромную крещенскую купель с освященной после богослужения водой. © Минобороны России Главное отличие крещенских купаний в России и в Сирии заключается в температуре воздуха. В Сирии сейчас сезон дождей. Хотя по местным меркам погода считается достаточно холодной, по ночам температура не опускается до отрицательных значений. Так, 19 января ее минимум составил плюс 14 градусов. © Минобороны России У главного храма Вооруженных Сил РФ начались крещенские купания и другие мероприятия, посвященные празднику. Чтобы избежать очередей, для омовения подготовили 14 купелей. Искупаться и набрать освященную воду можно будет до конца дня 19 января. Экспертное мнение и аналитика