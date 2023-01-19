Российские военнослужащие в Сирии приняли участие в праздновании Крещения
При этом в Сирии сейчас сезон дождей, температура не опускается ниже нуля. Но это не помещало верующим военнослужащим встретить праздник.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Для верующих российских военнослужащих в Сирии на авиационной базе Хмеймим организовали крещенские купания в храме Святого Пророка Божьего Ильи, покровителя ВКС и ВДВ.
Специально для этого перед храмом поставили огромную крещенскую купель с освященной после богослужения водой.