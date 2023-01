В стране и мире Алек Болдуин отказался признать вину за убийство оператора Халины Хатчинс Анастасия Бобылева Оператор Халина Хатчинс была убита на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году. © Фото: face to face Instagram* Globallookpress Читайте нас на: Актер Алек Болдуин отказался признать вину за убийство оператора Халины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом заявил его адвокат Люк Никас, выразив уверенность в победе по этому делу. «Мы будем бороться с этими обвинениями, и мы победим», - заявил он изданию The Independent. Ранее сообщалось о том, что Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве Хатчинс. Решение об этом приняла Мэри Кармак-Олтвис, прокурор Первого судебного округа. Напомним, 21-летняя Халина Хатчинс погибла на съемочной площадке в 2021 году от выстрела. Оказалось, что бутафорский пистолет зарядили боевыми патронами вместо холостых, однако кто и почему это сделал, все еще неизвестно. *Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации Экспертное мнение и аналитика