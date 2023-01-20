Алек Болдуин отказался признать вину за убийство оператора Халины Хатчинс
Актер Алек Болдуин отказался признать вину за убийство оператора Халины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом заявил его адвокат Люк Никас, выразив уверенность в победе по этому делу.
«Мы будем бороться с этими обвинениями, и мы победим», - заявил он изданию The Independent.
Ранее сообщалось о том, что Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве Хатчинс. Решение об этом приняла Мэри Кармак-Олтвис, прокурор Первого судебного округа.
Напомним, 21-летняя Халина Хатчинс погибла на съемочной площадке в 2021 году от выстрела. Оказалось, что бутафорский пистолет зарядили боевыми патронами вместо холостых, однако кто и почему это сделал, все еще неизвестно.
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