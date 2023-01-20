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Алек Болдуин отказался признать вину за убийство оператора Халины Хатчинс

Анастасия Бобылева
02:17 20.01.2023
Оператор Халина Хатчинс была убита на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году.
Алек Болдуин отказался признать вину за убийство оператора Халины Хатчинс
© Фото: face to face Instagram* Globallookpress
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Актер Алек Болдуин отказался признать вину за убийство оператора Халины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом заявил его адвокат Люк Никас, выразив уверенность в победе по этому делу.

«Мы будем бороться с этими обвинениями, и мы победим», - заявил он изданию The Independent.

Ранее сообщалось о том, что Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве Хатчинс. Решение об этом приняла Мэри Кармак-Олтвис, прокурор Первого судебного округа.

Напомним, 21-летняя Халина Хатчинс погибла на съемочной площадке в 2021 году от выстрела. Оказалось, что бутафорский пистолет зарядили боевыми патронами вместо холостых, однако кто и почему это сделал, все еще неизвестно.

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