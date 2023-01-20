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Удостоверение Героя РФ вручили вдове погибшего в ходе спецоперации протоиерея Михаила

Тимур Шерзад
19:12 20.01.2023
Погибший в сентябре протоиерей Михаил из храма при штабе РВСН отправился на Украину в самом начале спецоперации. Окормлял военных - крестил на передовой и поддерживал дух.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Удостоверение Героя России вручили сегодня вдове протоиерея Михаила Васильева - настоятеля храма при штабе РВСН, погибшего осенью от рук украинских артиллеристов.

Церемония состоялась в храме ВДВ в Сокольниках. На ней присутствовали и все шестеро детей батюшки. Грамоту и документ вдове передал временно исполняющий обязанности командующего ВДВ Николай Чобан.

Высшую степень отличия посмертно присвоили отцу Михаилу за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга. Он еще в самом начале спецоперации отправился на Украину. Окормлял военных - крестил на передовой и поддерживал дух.

До последнего вздоха оставался рядом с солдатами под неприятельским огнем. Он попал под обстрел РСЗО HIMARS 6 ноября прошлого года. Из-за тяжелых травм врачам спасти его не удалось.

Ранее «Звезда» показала кадры боевого дежурства российских бойцов на Кинбурнской косе. 

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