Удостоверение Героя РФ вручили вдове погибшего в ходе спецоперации протоиерея Михаила
Удостоверение Героя России вручили сегодня вдове протоиерея Михаила Васильева - настоятеля храма при штабе РВСН, погибшего осенью от рук украинских артиллеристов.
Церемония состоялась в храме ВДВ в Сокольниках. На ней присутствовали и все шестеро детей батюшки. Грамоту и документ вдове передал временно исполняющий обязанности командующего ВДВ Николай Чобан.
Высшую степень отличия посмертно присвоили отцу Михаилу за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга. Он еще в самом начале спецоперации отправился на Украину. Окормлял военных - крестил на передовой и поддерживал дух.
До последнего вздоха оставался рядом с солдатами под неприятельским огнем. Он попал под обстрел РСЗО HIMARS 6 ноября прошлого года. Из-за тяжелых травм врачам спасти его не удалось.
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