Пушилин заявил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, в Марьинке бои уже идут за частный сектор и небольшие промышленные поселки.

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Российские войска близки к освобождению еще нескольких населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«По Артемовску можем говорить, что ситуация если не близка к завершению, то она близка к тому оперативному окружению, к которому стремятся подразделения», - сказал Пушилин на полях церемонии открытия первого полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» в Ростове-на-Дону.

Врио главы ДНР коснулся и ситуации в Марьинке. По его словам, бои продолжаются уже за частный сектор, за какие-то небольшие промышленные постройки, где противник пытается сдержать продвижение наших подразделений.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Клещеевки на территории Донецкой Народной Республики.