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Воздушная тревога звучит в Киеве и ряде других регионов Украины

Анна Назайкина
10:10 28.12.2022
Накануне утром в стране также звучали сирены. Через несколько часов воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
Воздушная тревога звучит в Киеве и ряде других регионов Украины
© Фото: Oleksii Chumachenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Воздушная тревога звучит в Киеве и ряде других регионов Украины, следует из данных государственного ресурса по оповещению.

В настоящий момент на онлайн-карте в красный цвет, кроме столицы, окрашены Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области.

Накануне утром в стране также звучали сирены. Предупреждение было выпущено для жителей Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областей, затем тревогу отменили.

Но уже через несколько часов, днем, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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