В стране и мире Воздушная тревога звучит в Киеве и ряде других регионов Украины Анна Назайкина Накануне утром в стране также звучали сирены. Через несколько часов воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. © Фото: Oleksii Chumachenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Воздушная тревога звучит в Киеве и ряде других регионов Украины, следует из данных государственного ресурса по оповещению. В настоящий момент на онлайн-карте в красный цвет, кроме столицы, окрашены Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области. Накануне утром в стране также звучали сирены. Предупреждение было выпущено для жителей Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областей, затем тревогу отменили. Но уже через несколько часов, днем, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Экспертное мнение и аналитика