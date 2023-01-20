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В ООН пройдет заседание о войне Киева против жителей Донбасса

Вероника Волосунова
01:05 20.01.2023
Неформальное заседание по инициативе России пройдет в пятницу в 10:00.
В ООН пройдет заседание о войне Киева против жителей Донбасса
© Фото: РИА Новости
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В Совете Безопасности ООН по инициативе России состоится неформальное заседание, главной темой которого станет ведение Киевом войны против населения Донбасса с 2014 года. Мероприятие начнется в пятницу в 10:00 (18:00 по мск).

Официально тема встречи звучит следующим образом: «Систематическая война Украины против жителей Донбасса: в 2014 году и далее».

По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на заседание также пригласили испанского журналиста Энрике Рефойо, эксперта по международному праву из Франции Арно Девеле и общественного активиста из Донецка Майю Пирогову.

Выступления докладчиков дополнит постпред РФ при ООН Василий Небензя. На заседании планируется рассказать о жизни мирного населения на Донбассе под обстрелами с 2014 года. По словам Небензя, всем участникам мероприятия будет полезно узнать информацию «из первых уст» от очевидцев и побывавших на Донбассе зарубежных журналистов и исследователей.

В постоянном представительстве РФ также отметили, что цель заседания - предоставить всесторонний детальный анализ о предыстории, истинных причинах, развитии и актуальном состоянии систематической войны Киева против народа Донбасса.

«Пока западные СМИ продвигают искаженную картину, отличающуюся дезинформацией и фейковыми новостями, участники услышат мнения политологов, журналистов и уроженцев Донбасса, которые непосредственно столкнулись с жестокой реальностью жизни мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, изучили их истинные мотивы и стремления», - сообщили в ведомстве.

В миссии добавили, что изучение информации от первоисточников является необходимым для понимания причин и целей специальной военной операции.

Ранее впервые в истории РПЦ на заседании Совета безопасности ООН взял слово российский Митрополит. С речью выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

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