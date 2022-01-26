В стране и мире Разговор на восемь часов: Козак рассказал об итогах встречи «нормандской четверки» Иван Линдеманн Участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта на Украине обязаны соблюдать режим прекращения огня. © Фото: Yevgeny Philippov, Global Look Press Читайте нас на: В Париже завершилась встреча политических советников «нормандской четверки». Она продлилась более восьми часов. По словам заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, разговор носил непростой характер. Вместе с тем беседа получилась очень откровенной, отметил Козак. Участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта на Украине обязаны соблюдать режим прекращения огня. Перемирие должно соблюдаться безусловно. «Провели инвентаризацию разных прочтений Минских соглашений. Договорились провести внутригосударственные консультации, чтобы через две недели встретиться в Берлине», - цитирует Козака ТАСС. Следующая встреча представителей «нормандской четверки» состоится уже через две недели. Она пройдет в Берлине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика