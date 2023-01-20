Мишустин назвал приоритетной задачей увеличение товарооборота РФ и Туркмении

Российский премьер отметил, что кабмин будет искать возможности для расширения торгово-экономического партнерства государств.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с президентом Республики Туркменистан Сердаром Бердымухамедовым в рамках рабочей поездки в Ашхабад. В частности, председатель кабмина пообещал, что правительство будет искать возможности для расширения торгово-экономического партнерства двух стран.

«Считаю самым важным увеличение нашего торгово-экономического сотрудничества, торгового оборота. Он сейчас составляет примерно около миллиарда долларов, это не соответствует потенциалу наших стран, и, конечно, во всех сферах мы будем искать новые направления», - отметил глава российского правительства.

После диалога с Бердымухамедовым председатель правительства принял участие в переговорах в расширенном составе с участием делегаций стран. Также членами был подписан ряд документов о развитии сотрудничества России и Туркмении.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой. Президенты России и Туркменистана обсудили ряд вопросов в энергетической сфере.