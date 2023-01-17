В стране и мире Путин и глава Туркмении обсудили по телефону практическое сотрудничество в сфере энергетики Марина Крижановская Путин и Бердымухамедов также оценили достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Глава Российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой - Сердаром Бердымухамедовым. Президенты России и Туркменистана обсудили ряд вопросов в энергетической сфере. Также стороны оценили высокий уровень стратегического партнерства обоих государств. Информация опубликована на официальном сайте президента России. «Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», - сообщается на сайте. Сутками ранее Владимир Путин поговорил по телефону с Реджепом Эрдоганом. Президенты РФ и Турции обсудили ситуацию на Украине, в частности, вопрос обмена пленными. Путин указал своему коллеге на деструктивную линию Киева, который сделал ставку на интенсификацию боев. Экспертное мнение и аналитика