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Путин и глава Туркмении обсудили по телефону практическое сотрудничество в сфере энергетики

Марина Крижановская
13:00 17.01.2023
Путин и Бердымухамедов также оценили достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства.
Путин и глава Туркмении обсудили по телефону практическое сотрудничество в сфере энергетики
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Глава Российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой - Сердаром Бердымухамедовым.

Президенты России и Туркменистана обсудили ряд вопросов в энергетической сфере. Также стороны оценили высокий уровень стратегического партнерства обоих государств. Информация опубликована на официальном сайте президента России.

«Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», - сообщается на сайте.

Сутками ранее Владимир Путин поговорил по телефону с Реджепом Эрдоганом. Президенты РФ и Турции обсудили ситуацию на Украине, в частности, вопрос обмена пленными. Путин указал своему коллеге на деструктивную линию Киева, который сделал ставку на интенсификацию боев.

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