Российские артиллеристы поразили 15 целей из гаубиц «Гиацинт» за один день

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В зоне спецоперации в ДНР работают расчеты гаубиц «Гиацинт». Морская пехота Тихоокеанского флота подбирается все ближе к Угледарской высоте.

Один из наводчиков родом из Петропавловска-Камчатского всю жизнь мечтал поехать в Крым. Именно поэтому он выбрал себе позывной «Ялта». Полуостров он хочет посетить после окончания специальной военной операции. Сейчас главное - идти вперед.

«Ярко, когда мы поражаем цель. Это самое яркое. В один из дней мы поразили больше 15 целей. Это яркое и запоминающееся событие», - поделился он.

Еще в начале осени эти позиции занимали украинские националисты. Даже сейчас они не теряют надежд и безуспешно пытаются их отвоевать. Они ежедневно проводят воздушную разведку, но работать нашей артиллерии это не мешает.

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» поражает цель на расстоянии почти 30 километров осколочно-фугасными снарядами и на дальности более 30 километров - активно-реактивными. Артиллеристы практически круглосуточно ведут контрбатарейную борьбу.

После первого выстрела расчет не торопится покидать позиции. Наводчику подносят еще один боеприпас. А дальше ударяют снова примерно в ту же точку.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Александра Федорчака.

Ранее расчеты САУ «Гвоздика» поразили 40 националистов и нанесли серьезный урон технике противника на Южно-Донецком направлении.

Артиллеристы работают даже в сильный мороз и туман. Более того, они предпочитают туманную и холодную погоду теплой и ясной, ведь в этом случае им проще оставаться незамеченными.