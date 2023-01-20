В МИД КНР заверили, что Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании на Украине по-своему

Так дипломат отреагировал на послание с основными положениями «формулы мира» супруги президента Украины.

© Фото: Yang Wenbin, XinHua, Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин продолжит собственными способами играть конструктивную роль в мирном урегулировании ситуации на Украине. Таким образом он прокомментировал послание с основными положениями «формулы мира» супруги президента Украины Елены Зеленской, которое она передала китайской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Что касается вопроса украинского кризиса, Китай всегда был привержен стимулированию мира и продвижению переговоров», - приводит ТАСС слова представителя китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности страны заявил, что кризис на Украине стал следствием долгосрочного дисбаланса в Европе. По его словам, дальнейшие поставки оружия Киеву могут вызвать конфронтацию большего масштаба.