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В МИД КНР заверили, что Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании на Украине по-своему

Елизавета Потейчук
13:01 20.01.2023
Так дипломат отреагировал на послание с основными положениями «формулы мира» супруги президента Украины.
В МИД КНР заверили, что Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании на Украине по-своему
© Фото: Yang Wenbin, XinHua, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин продолжит собственными способами играть конструктивную роль в мирном урегулировании ситуации на Украине. Таким образом он прокомментировал послание с основными положениями «формулы мира» супруги президента Украины Елены Зеленской, которое она передала китайской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Что касается вопроса украинского кризиса, Китай всегда был привержен стимулированию мира и продвижению переговоров», - приводит ТАСС слова представителя китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности страны заявил, что кризис на Украине стал следствием долгосрочного дисбаланса в Европе. По его словам, дальнейшие поставки оружия Киеву могут вызвать конфронтацию большего масштаба.

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