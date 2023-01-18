Песков отреагировал на заявления Киева о возможности переговоров

Пресс-секретарь Зеленского заявлял, что Киев не исключает возможность диалога с Москвой.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о том, что Украина не отказывается от переговоров. По словам официального представителя Кремля, исходя из украинского законодательства, Киев исключает для себя возможность таких контактов.

«Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», - сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Напомним, по данным украинских СМИ, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не исключает возможность переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде принципов, включая денежные выплаты.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к достижению целей спецоперации путем переговоров, в противном случае они будут достигнуты военным путем. Он подчеркнул, что завершение СВО возможно лишь тогда, когда от Киева не будет исходить угроза для России.