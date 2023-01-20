Песков призвал Запад раскаяться в цинизме последних восьми лет

Официальный представитель Кремля отметил, что Германия, Франция и Украина «играли в наперстки» с Минскими соглашениями.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западным странам необходимо раскаяться в собственном цинизме, который они проявляют в течение последних восьми лет. Он добавил, что поставки оружия Украине со стороны НАТО принципиально ничего не изменят, однако прибавят Киеву проблем.

«Конечно, нужно раскаиваться, наверное, в цинизме за последние восемь лет, когда происходила "игра в наперстки". Когда и ФРГ, и Франция, и Украина "играли в наперстки" с Минскими договоренностями, но сейчас за это расплачиваются», - отметил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля отреагировал на заявления Киева о возможности переговоров. По его словам, исходя из украинского законодательства, Киев исключает для себя возможность таких контактов.