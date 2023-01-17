В Кремле не исключили встречу Нарышкина с главой ЦРУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса. По словам официального представителя Кремля, такую встречу нельзя исключать, в диалоге сторон есть польза.
«Исключить ее действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно», - сказал Песков.
Напомним, Сергей Нарышкин заявил о возможности встречи с главой ЦРУ в ходе пресс-конференции по итогам деятельности Российского исторического общества в 2022 году. Он уточнил, что сроки вероятных переговоров стороны могут определить «по договоренности».
Ранее, в ноябре, замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил переговоры Нарышкина и Бернса в Анкаре.