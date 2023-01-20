Читатели Daily Mail поставили под сомнение существование Зеленского

Ряд читателей издания выразили мнение, что выступления Зеленского на самом деле результат компьютерной графики.

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В Великобритании высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который выразил сомнение в существовании Владимира Путина. В ответ на заявления украинского лидера читатели издания Daily Mail так же заявили, что Зеленского на самом деле не существует. Некоторые из них предположили, что выступления президента Украины в реальности результат компьютерной графики.

«Мы даже не знаем, находится ли на самом деле "мистер зеленый экран" на Украине...» - написал пользователь. «Зеленский теряет доверие к себе, некоторые его фразы словно взяты из комиксов. Он никогда не должен был быть политиком», - комментирует другой читатель.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ждет, когда президент Украины Владимир Зеленский внесет в новый санкционный список «подельников» народной артистки РФ Ангелины Вовк Хрюшу и Степашку.