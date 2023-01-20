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Российские саперы ЗВО подорвали грунт для разминирования участка в зоне СВО

Анастасия Бобылева
Наталья Панталёва
03:01 20.01.2023
Опасная работа сапера в зоне СВО становится еще опаснее. Зачастую военнослужащим приходится работать под обстрелами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В зоне спецоперации работают саперы Западного военного округа. В зимнее время года им приходится не только разминировать территорию, но и зачастую разрыхлять промерзшую землю, иначе техника российских подразделений не сможет по ней пройти.

Эти специалисты выходят на задание с огромными рюкзаками. Их содержимое - саперный комплекс, который позволит выполнить задачу максимально безопасно. 

Чтобы разрыхлить землю, военнослужащие готовятся подорвать грунт. Они закладывают взрывчатку в специальные лунки на глубине 40-50 см.

Всего в нескольких километрах от саперов звучат взрывы. Часто им приходится работать под пулями и обстрелами. И без того опасная профессия становится еще сложнее. Как говорят сами военнослужащие, бесстрашных среди них нет, но страх можно контролировать.

Саперы закладывают 15 зарядов тротила. Грунт будут подрывать электрическим способом. Вся работа занимает около получаса. Бойцы вставляют детонатор, устанавливают цепь и уходят на безопасное расстояние. После этого производится взрыв.

Кадры боевой работы российских саперов смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Панталевой.

Ранее «Звезда» показала учения бойцов ВВО в Забайкалье. На полигоне Борзя-Новая военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из танковых пулеметов.

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