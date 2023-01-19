Бойцы ВВО отточили искусство владения крупнокалиберными пулеметами НСВТ в Забайкалье

Стрельба ведется с танка, находящегося в укрытии, по наземным неподвижным целям, имитирующим легкобронированную технику и живую силу вероятного противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне Борзя-Новая в Забайкалье проходит подготовка военнослужащих Восточного военного округа, в рамках которой бойцы оттачивают навыки стрельбы из танковых пулеметов. Кадры тренировок публикует Министерство обороны РФ.

Занятия проводятся под руководством опытных офицеров с учетом знаний и опыта, полученных в ходе спецоперации на Украине. В описании к видео сказано, что военнослужащие стреляют из 12,7-миллиметровых пулеметов НСВТ по целям, имитирующим технику и живую силу противника.

Ранее Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации. Экипажи штурмовой авиации нанесли удары по военным объектам и технике неприятеля.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов