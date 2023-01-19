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ФСБ РФ возбудила дело о шпионаже в отношении гражданина США

Алексей Курильченко
09:57 19.01.2023
По данным службы, американец собирал информацию по биологической тематике, которая была направлена против безопасности РФ.
ФСБ РФ возбудила дело о шпионаже в отношении гражданина США
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело против американца по статье о шпионаже. Гражданин США подозревается в сборе информации по биологической тематике.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж". Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте службы.

Ранее силовики задержали жителя города Мелитополь в Запорожской области, который передавал спецслужбам Украины сведения о расположении и передвижении техники и личного состава Вооруженных сил России и призывал к физической расправе над военнослужащими.

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