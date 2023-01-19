Украинские боевики атаковали Донецк шестью снарядами «натовского» калибра
Боевики атаковали Киевский район Донецка снарядами «натовского калибра».
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Украинские националисты подвергли обстрелу Киевский район Донецка. Согласно информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боевики выпустили шесть снарядов «натовского калибра» 155 миллиметров.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:45 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Позачера Украина также обстреляла столицу ДНР снарядами «натовского» калибра. В зоне обстрела неонацистов оказались два района Донецка.