В стране и мире Украинские боевики выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 мм Ирина Елагина В зоне обстрела неонацистов оказались два района Донецка. © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики вновь обстреляли столицу Донецкой народной республики снарядами натовского калибра. По данным представительства ДНР в СЦКК, под ударом днем 17 января оказались два административных района Донецка. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.05 - населенный пункт Галициновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщил Telegram-канал ведомства. Ранее сообщалось, что Вашингтон вооружил Киев дальнобойными гаубицами M777 калибра 155 миллиметров, такой же натовский калибр имеют самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR - эту технику украинские нацисты используют для обстрела территории ДНР и ЛНР. Экспертное мнение и аналитика