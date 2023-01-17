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Украинские боевики выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 мм

Ирина Елагина
15:36 17.01.2023
В зоне обстрела неонацистов оказались два района Донецка.
Украинские боевики выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 мм
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Украинские боевики вновь обстреляли столицу Донецкой народной республики снарядами натовского калибра. По данным представительства ДНР в СЦКК, под ударом днем 17 января оказались два административных района Донецка.

 «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.05 - населенный пункт Галициновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщил Telegram-канал ведомства.

Ранее сообщалось, что Вашингтон вооружил Киев дальнобойными гаубицами M777 калибра 155 миллиметров, такой же натовский калибр имеют самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR - эту технику украинские нацисты используют для обстрела территории ДНР и ЛНР.

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