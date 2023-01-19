Тишковец спрогнозировал теплую дождливую погоду в Москве

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В ближайшие сутки погода в Москве будет существенно теплой. Ожидается увеличение температуры до плюс четырех градусов, теплый ветер и осадки в виде дождя. Информацию сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Погода в Москве обусловится теплым сектором циклона. Поэтому ожидается пасмурная погода, пройдут кратковременные осадки, в основном утром и вечером и преимущественно в виде дождей. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый», - рассказал он.

Температура воздуха в Подмосковье будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов. В Москве температура воздуха поднимается до плюс двух - плюс четырех градусов.

Отмечено, что данный температурный фон - выше климатической нормы для середины января на девять градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Росгидрометцентре рассказали о потеплении в Москве. Тогда метеоролог предупредил об отсутствии осадков и потеплении, которое приведет к таянию снега, а к концу следующий недели может быть сильный гололед.