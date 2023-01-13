В Росгидрометцентре рассказали о потеплении в Москве в выходные

Синоптик предупредил об отсутствии осадков и потеплении, которое приведет к таянию снега, а к концу следующий недели может быть сильный гололед.

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В выходные Московский регион ожидает потепление, при котором температура поднимется до 2 градусов мороза в субботу и до 0 градусов в воскресенье. Об этом рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

При этом сильных осадков в Москве ожидать не стоит.

«Выходные пройдут практически без существенных осадков. Слабенькие осадки возможны в воскресенье в Подмосковье на границе с Тверской областью. Но основные осадки будут по северо-западу, то есть Ленинградская, Псковская и Новгородская области», - цитирует его RT.

А в конце следующей недели столицу снова скуют морозы до минус 5 градусов. Таким образом, возрастет возможность сильной гололедицы.

Ранее врач-невролог рассказала о том, какие риски для организма могут возникнуть из-за резких перепадов погоды. По ее словам, особое внимание на свое здоровье следует обратить людям, страдающим от заболеваний сердца и сосудов. Кроме этого, в эти дни возрастает вероятность заражения респираторными вирусными инфекциями.