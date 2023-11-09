MWM: НАТО значительно уступает России в количестве и качестве зенитных ракет

© Фото: Russian Defence Ministry, Global Look Press

У Российской Федерации есть зенитная ракета, которая не имеет аналогов в мире, также РФ производит больше боеприпасов для средств противовоздушной обороны, чем все страны НАТО вместе взятые. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

В издании говорится, что загоризонтальная ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции, так как не может ни одна система в мире, кроме российских.

Изгиб земной поверхности, как говорится в статье журнала, негативно влияет на способность зенитных ракет уничтожать цели на малой высоте на больших дистанциях. Таким образом, авторы оценили возможности российской ракеты как «бесподобные».

Кроме того, издание отметило, что Российская Федерация имеет превосходство в количестве зенитных ракет. В журнале говорится, что Россия способна осуществлять одновременно поставки комплексов С-400 в Белоруссию, Индию, а также восполнять свой расход ракет в рамках специальной военной операции. Журналисты подвели итог, что в производственных мощностях по выпуску зенитных ракет Россия обладает преимуществом перед всеми странами НАТО вместе взятыми.

Ранее российские бойцы показывали работу по поражению целей на зенитно-ракетном комплексе «Тор-М2» в зоне проведения спецоперации. Видео работы военнослужащих предоставило Министерство обороны России.