Бойцы ВС РФ показали работу по поражению целей на ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО

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Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

ЗРК несут вахту по защите военных колонн и позиций наземных группировок в круглосуточном режиме. Чаще всего этими средствами ПВО поражаются беспилотные летательные аппараты, самолёты, вертолёты, управляемые авиационные бомбы и ракеты ВСУ. «Тор-М2» является эффективным средством перехвата различных летательных аппаратов.

«Машина автоматизированная, поэтому тут все очень просто, очень легко дается, не составляет труда работать на этой машине», - рассказал заместитель командира батареи с позывным «Акелла».

«Тор-М2» способен обнаруживать сразу четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии свыше 30 км от позиционного района. Поражение целей может совершаться в движении, а для стрельбы с места требуется несколько минут для развёртывания антенны и подготовки ракетного пуска.

«Она уже всем доказала и показала свою эффективность. Машина оцифровывает, прекрасно сопровождает и, естественно, поражает», - добавил заместитель командира.

После выполнения пусков зенитных ракет по целям расчёты ЗРК незамедлительно меняют позиции.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.