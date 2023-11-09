Yeni Safak: Турция намерена через суд признать Израиль военным преступником

По данным турецких СМИ, Анкара ищет новые пути урегулирования палестино-израильского конфликта, один из вариантов - начало уголовного процесса по расследованию военных преступлений ЦАХАЛ в секторе Газа.

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Анакара намерена обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы провести тщательное расследование и признать Израиль военным преступником за трагедию в секторе Газа, где жертвами войны ЦАХАЛ и ХАМАС стали порядка 10 тысяч человек. Об этом пишет турецкая газета «Ени Шафак».

Изданию стали известны подробности заседания исполкома правящей Партии справедливости и развития - встреча состоялась 7 ноября под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

На повестку были вынесены несколько вопросов, в том числе обращение Турции в международный суд и возможные инициативы Турции по урегулированию нового витка ближневосточного конфликта.

Своими предложениями Анкара намерена поделиться на саммите Организации исламского сотрудничества в Джидде - событие намечено на 12 ноября. В зависимости от итогов саммита Анкара примет решение о дальнейших действиях.

«Если не будет достигнуто ожидаемого результата, следует провести более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе», - процитировало ТАСС выступление Эрдогана на исполкоме ПСР.

Напомним, что Турция занимает жесткую позицию по ситуации в секторе Газа, публично осуждая военные действия против мирного населения. Из-за гибели детей в секторе Газа президент Эрдоган отменил плановый визит в Израиль, а турецкий МИД заявил об отзыве посла в Тель-Авиве.